Силовики пришли к челябинским спасателям на воде

Руководителя поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска подозревают в получении взятки.

Сегодня, седьмого марта, Челябинске силовики пришли в службу спасения на воде. В офисах были проведены обыски.

По данным из собственных источников информационного агентства «Урал-пресс-информ», руководитель поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска Александр Шин увезен на допрос. Предположительно, речь идет о получении взятки.

«В отношении МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах» и ее руководителя правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия. Администрация города Челябинска окажет им все необходимое содействие», - прокоментировали в пресс-службе администрации Челябинска.

Комментарий СК получить не удалось - на момент публикации старший помощник руководителя управления СК по Челябинской области Владимир Шишков на телефонные звонки не ответил.