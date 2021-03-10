СК: задержанный глава получил взятку от осужденного

В Следственном комитете по Челябинской области рассказали, от кого получил взятку главы Куяшского сельского поселения Кунашакского муниципального района Валерий Аверин. Им оказался осужденный к исправительным работам местный житель.

По данным следствия, подозреваемый Валерий Аверин в начале марта текущего года получил взятку в сумме 35 тысяч рублей через посредника от местного жителя, осужденного к исправительным работам на территории сельского поселения. Взятка была передана за неосуществление данных работ осужденным.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Валерий Аверин был задержан сегодня сотрудниками ФСБ. Ими же и было выявлено преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье «Взятка». Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.