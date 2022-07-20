СК занимается гибелью девочки в Миассе

В Миассе (Челябинская область) следственным комитетом проводится проверка по факту смерти подростка. 12-летняя девочка утонула в реке Миасс.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, девочка со сверстниками купались в необорудованном для купания месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в реке могли утонуть двое ребятишек. Одного из них (мальчику 13 лет) успел спасти отдыхающий, за девочкой он вернуться не успел. 12-летняя девочка и 13-летний мальчик купались без сопровождения взрослых. Один из отдыхающих заметил детей, которые барахтались в воде и бросился на помощь. Он вытащил на берег 13-летнего мальчишку и бросился спасать 12-летнюю девочку, но не успел.