01.08.2022
Южный Урал протягивает Донбассу руку «культурной помощи»
01.08.2022
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 5,4%
01.08.2022
Главный полицейский Челябинска обратился к главам районов
01.08.2022
В Челябинске начинается строительство еще трех детских садов
01.08.2022
Дело матери из Аргаяшского района, которая убила новорожденного, отправлено в суд
01.08.2022
На трассе «Подъезд к Екатеринбургу» фура столкнулась с иномаркой
На этот раз за хищение денег
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Подельник Тефтелева получил восемь лет колонии строго режима
28.07.2022
Челябинские полицейские борются с коррупцией, в том числе и в своих рядах
28.07.2022
Задержанный ФСБ майор полиции отстранен от службы
28.07.2022
В Челябинске сотрудники ФСБ задержали замначальника отдела контроля легального оборота наркотиков
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022