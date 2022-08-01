Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя

УФСБ России по Челябинской области совместно с региональным СУ СК России задержан бывший старший следователь ОМВД России по Аргаяшскому району Челябинский области Сергей Лукьяненко.

Как сообщил агентству собственный источник, в 2021 году Сергей Лукьяненко (он уволился уже из органов) похитил у местного предпринимателя денежные средства в сумме около 175 тысяч рублей, полученные якобы за предотвращение (или не проведение) проверочных мероприятий по выполнению требований миграционного законодательства последним. При этом в должностные обязанности следователя проведение данных мероприятий не входило.

СУ СК по оперативным материалам УФСБ в отношении бывшего сотрудника ОМВД возбуждено уголовное дело по части третьей 159 УК России- «Мошенничество».

Напомним, 28 июля, стало известно, что УФСБ России по Челябинской области совместно с СУ СК задержан заместитель начальника отдела контроля легального оборота наркотиков Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области майор полиции Артем Дубровин за получение взяток от лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих веществ, за не привлечение их к уголовной ответственности. Сумма взяток составила около 300 тысяч рублей.

Ранее был задержан заместитель начальник отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску Марат Танжарыков. Его подозревают в получении вятки.

Затем сотрудники управления собственной безопасности регионального полицейского главка по подозрению в получении взяток от торговца контрафактом задержали оперативника УМВД России по городу Челябинску Сергея Вострокнутова.