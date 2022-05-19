Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта наркотиков

Еткульский районный суд Челябинской области признал виновным жителя Новосибирска в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».

Нигде не работающий житель Новосибирска с целью личного обогащения нашел себе «доходное», как он посчитал сам, занятие в интернет-магазине, специализирующемся на сбыте наркотиков через тайниковые закладки в различных регионах России.

Приобретя в Челябинской области 25 килограммов мефедрона, он планировал в дальнейшем их сбыть через интернет, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в октябре 2021 года. Наркотическое средство также изъято.

В результате обыска сотрудниками УФСБ в жилище задержанного в Новосибирске обнаружено и изъято еще около 900 граммов различных синтетических наркотических средств.

Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.