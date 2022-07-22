Спасатели два дня искали заблудившихся рядом с Егозой туристов из Кыштыма

В Челябинской области прогулка на природе превратилась для четырех кыштымцев в урок выживания в дикой природе.

Два дня спасатели двух отрядов поисково-спасательной службы региона, сотрудники полиции, пожарной охраны, волонтеры местного поискового отряда вели поиск группы туристов, заблудившихся в районе горы Егоза.

Две женщины, мужчина и 11-летний ребенок вышли 20-го июля на прогулку по туристической пешей тропе Егоза - Сугомак. Возвращаясь обратно, сбились с пути, потеряли ориентировку и заблудились. По телефону пострадавшие смогли дозвониться до ЕДДС и обратиться за помощью к спасателям.

«Пострадавшие также описали встреченные на пути ориентиры, один из которых, сооружение с цифрой «семь», узнал сотрудник местного лесничества. Именно от этого места и был начат поиск пропавших. Применение внедорожной техники позволило спасателям в сжатые сроки обследовать значительную площадь лесного массива, в 18 километрах от города обнаружить и эвакуировать заблудившихся», - сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась. Как отметили сами участники «экстрим-тура», самым сложным для них оказалась организация ночлега. Недостаточное количество взятых с собой вещей, сырость и холод в горно-лесной местности ночью – взрослые приняли все возможные меры, чтобы согреть ребенка.