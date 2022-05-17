17.05.2022
Продолжают борьбу с ковилом более 1,8 тысячи южноуральцев
17.05.2022
Двум докторам ЧОКБ присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»
17.05.2022
Спасатели Кыштыма нашли заблудившегося туриста
17.05.2022
В Челябинской области берег Ая и его притесы свяжет 130-метровая лестница
17.05.2022
Эксперты одобрили проект зон охраны казенного винного склада в Челябинске
17.05.2022
Сотрудники УФСБ пресекли канал контрабанды продукции военного назначения
Спасатели Кыштыма нашли заблудившегося туриста
09.03.2022
Миасские рыбаки попали в снежный плен на Долгобродском водохранилище
09.03.2022
На Таганае третий день ищут пропавшего туриста из Перми
25.02.2022
Как южноуральские спасатели выживали в дикой природе
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022