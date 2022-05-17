Спасатели Кыштыма нашли заблудившегося туриста

Спасатели Кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области нашли заблудившегося туриста. Он сбился с дороги и отстал от группы.

Группа туристов из Челябинска планировала совершить восхождение на километровую вершину горы Юрма за один день. Намеченную программу выполнили, но вернувшись к месту ночевки недосчитались одного товарища.

«Оказалось, что на обратном пути от группы отстал, а затем сбился с дороги и заблудился 36-летний мужчина. Самостоятельных попыток найти товарища в сгущающихся сумерках группа предусмотрительно не предпринимала, а обратилась за помощью к сотрудникам полиции», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

В ходе поисковых работ спасатели на квадроцикле обследовали сложные участки указанного маршрута и обнаружили разыскиваемого мужчину в составе другой группы. Как объяснил сам пострадавший, небольшой запас питьевой воды и продуктов позволил ему переночевать прямо в лесу. Утром он встретился с другой группой, с которой и смог благополучно завершить свой поход.