Спасатели Троицка нашли пропавшую пенсионерку с диабетом спустя неделю поисков

В Челябинской области спасатели Троицкого отряда нашли пропавшую первого июля пожилую женщину спустя неделю поисков. К счастью, пенсионерка оказалась жива, однако состояние у нее тяжелое – крайнее истощение и очень сильное обезвоживание.

Спасатели доставили пострадавшую в приют и передали врачам скорой помощи. Напомним, у бабушки сахарный диабет и она нуждается в регулярных инъекциях инсулина. Удивительно, что она продержалась столько дней без жизненно важных лекарств, еды и питьевой воды, так необходимых в сильную летнюю жару.

Как предполагают в областной поисково-спасательной службы, последние несколько дней женщина неподвижно лежала на одном месте. Ее нашли сегодня днем, восьмого июля, всего в одном километре от приюта «Добрая деревня» (Увельский район), с территории которого она ушла неделю назад.

Об исчезновении пенсионерки в полицию заявили сотрудники приюта. Точное время ухода женщины, как и направление, в котором она могла уйти, никому не были известны.

Поисковые работы одновременно начали сотрудники двух ведомств – полицейские и спасатели (помогали им и волонтеры). Попытки отыскать пенсионерку они не оставляли ни на один день. Опрашивали местное население, обследовали дороги, лесные тропы, водоемы (например, прочесали весь периметр озера Песчаное), заброшенные здания и ближайшие населенные пункты.