Спасатели Златоуста спасли двух пожилых людей горно-таежной местности

Спасатели Златоустовского отряда (Челябинская область) только за один день успешно завершили две поисково-спасательные работы в горно-таежной местности.

Двое суток оставалась неизвестной судьба 83-летнего златоустовца, вышедшего за грибами из СНТ «Локомотив» и пропавшего 17 июля. К поиску мужчины были привлечены спасатели, сотрудники полиции, пожарной охраны, добровольцы и даже садоводы СНТ.

Поиск продолжался до наступления темноты и возобновлялся утром. Вчера, 19 июля, ближе к обеду, ослабшего пенсионера нашли в непроходимом участке леса - отвесный склон с одной и обрыв с другой стороны.

Дедушку весом ста килограммов, сменяя друг друга, поднимали в гору на носилках все участники поисковых работ. Пострадавший был эвакуирован к Центральной усадьбе и передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

Буквально сразу же по возвращении спасателей в отряд оперативному дежурному поступило сообщение о еще одном потерявшемся - в районе Уржумки во время сбора лечебных трав заблудилась пожилая женщина.

Кардиостимулятор и отсутствие необходимых лекарственных средств оставляли крайне мало времени на оказание помощи - постоянно поддерживая связь по телефону, спасатели определили район и вскоре нашли женщину.

От места, в котором она предполагала находиться, пострадавшая удалилась на восемь километров. На квадроцикле ее оперативно эвакуировали в город - жизненно важные лекарства были приняты пострадавшей вовремя, сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.