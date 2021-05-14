Суд отказал в удовлетворении требований экологов по Томинскому ГОКу

Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении исковых требований ЧРОЭО «Экологический Консалтинг» к АО «Томинский ГОК» о запрете деятельности предприятия, создающего опасность в будущем.

Итоговое заседание состоялось 12 мая 2021 года. Об этом написал в своем аккаунте Facebook правозащиник Владимир Казанцев .

Истцы заявляли ряд ходатайств, в том числе о проведении разбирательств в открытом режиме; о предоставлении экспертами письменных ответов по поводу проведенной судебной экспертизы, проведении дополнительной (повторной) судебной экспертизы с указанием недостатков выполненной судебной экспертизы (основной и дополнительной) и приобщении дополнительных документов.

Истцы предоставили протоколы документы по увеличению производительности ГОКа до 45 миллионов. Суд потребовал доказательства их подлинности.

В первых трех ходатайствах истцам было отказано.

После сбора доказательной базы, в суде приступили к прениям и репликам. Правозащитники истцов Владимир Казанцев и Алексей Федорин указали на недостатки и нарушения при рассмотрении дела. Ответчики рассказали о наилучших доступных технологиях и благах ГОКа. Они заверяют, что увеличение добычи не повлияет на выбросы. Наоборот, количество отвалов уменьшится.

Выслушав все стороны, суд принял решение отказать в удовлетворении исковых требований. Окончательное решение будет готово в течение пяти дней. У истцов будет 30 дней на обжалование решения. «Без вариантов, наши правозащитники будут подавать апелляцию», - сообщила Надежда Вертяховская.