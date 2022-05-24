Суд принял решение об аресте Байдавлета Тайбергенова

Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске

Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске

Главу Агаповского района (Челябинская область) Байдавлета Тайбергенова сегодня, 24-го мая, отправили СИЗО – суд отказал стороне защиты, просившей избрать ее подзащитному меру пресечения в виде залога либо домашнего ареста.

Решение об аресте обвиняемого в получении взятки чиновника сроком на один месяц 27 суток (до 20-го июля текущего года) принял Ленинский районный суд Магнитогорска, удовлетворив соответствующее ходатайство следственного органа, которое поддержал и прокурор.

Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, которая напомнила, что, по данным следствия, в период 2016-2018-го годов Байдавлет Тайбергенов получил от представителя коммерческой организации взятки деньгами и услугами на сумму сумме свыше одного миллиона рублей. Взамен глава совершал действия по заключению договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения в нарушение действующего законодательства.

Напомним, сегодня чиновнику было предъявлено обвинение по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки».