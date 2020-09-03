Суд, рассматривая иск экс-мэра Миасса о защите чести и достоинства, встал на сторону СК

Экс-мэр Миасса Станислав Третьяков, подавший иск о защите чести и достоинства к СКР по Челябинской области, проиграл суд первой инстанции. Фемида - Калининский районный суд Челябинска - встала на сторону стражей порядка и не согласилась с тем, что старший помощник руководителя следственного комитета Александр Скорик сообщал СМИ о том, что Третьяков собирался самовольно покинуть здание их ведомства.

Судебное заседание по иску экс-мэра Миасса Станислава Третьякова к Следственному комитету по Челябинской области, в частности, к старшему помощнику руководителя ведомства Александру Скорику состоялось сегодня, третьего сентября. Это было уже второе заседание по этому делу.

Напомним суть иска. В феврале адвокат бывшего главы администрации Миасского городского округа (Челябинская область) Станислава Третьякова, обвиняемого в получении взятки, Сергей Колосовский заявил, что в Следственном комитете региона его клиента незаконно лишали свободы.

Следователь сказал Третьякову, что раз адвокат не может приехать, то он будет сидеть в помещении до 18 часов, его не велено выпускать из здания.

Далее, информационному агентству «Федералпресс», Александр Скорик (на тот момент исполнял обязанности старшего помощника руководителя СКР по Челябинской области) сообщил такую информацию: «Человек находится в статусе обвиняемого. Идут следственные действия, он встает и уходит. Охрана задержала его на посту. Закончатся следственные действия, тогда будет свободен, а во время следственных действий такие вещи недопустимы».

Представители СКР по региону на момент первого заседания суда попросили дать им время, чтобы изучить дополнительные материалы. А это аудиозаписи разговора с пресс-службой, которые были предоставлены журналистами. Изначально было заявлено, что в пресс-службе были не в курсе того, что журналистам, которые звонят им, нужна информация для публикации. Интересно, конечно, для чего журналисты звонят в СК, чтобы о погоде поговорить? Сегодня прозвучала другая версия.

«Александр Скорик после прослушивания аудиозаписи заявил, что не может точно сказать, узнает ли он свой голос. Якобы, когда он говорит, то свой голос он воспринимает совсем по-другому», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» адвокат Сергей Колосовский.

Возникает логичный вопрос – если Александр Скорик не узнал свой голос, то откуда вывод, что его не узнали журналисты, которые ежедневно и не по одному разу созваниваются с пресс-службой СКР?

На другое заявление адвоката уже старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков заявил, что бывший мэр Миасса Третьяков нарушил правила внутреннего распорядка. Якобы он перемещался по помещению без сопровождения сотрудников. И тут тоже вопрос – почему не было обеспечено сопровождение для человека, которого доставили на допрос? И есть еще один вопрос – а он обязан был знать правила вашего внутреннего распорядка? А вы его с ними знакомили или это все-таки внутренний распорядок для сотрудников?

«Судья процесс вела очень тенденциозно. Я заявлял отвод судьи. Он был отклонен. Никакой мотивировки в отказе иска предъявлено нам не было. СК ничего конкретно не опровергал. Мы будем обжаловать данное решение. Дойдем до Европейского суда по защите прав человека», - сообщил адвокат Сергей Колосовский.

Добавим, что к СКР по Челябинской области адвокат Сергей Колосовский подал еще один иск. Как сообщил защитник Третьякова, в ведомстве его слова о незаконном лишении свободы его подзащитного в комментарии агентству «Урал-пресс-информ» назвали неправдивыми, якобы Александр Скорик такого не говорил.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Станислав Третьяков был задержан 7 ноября 2018 года. По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации Миасса, получил взятку в сумме более 140 тысяч рублей за выделение земельного участка. Станислав Третьяков своей вины не признает.