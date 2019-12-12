Тефтелев признался в получении взятки
Происшествия
Сегодня, 13:12
Автор: 
Инна Шемаева

Экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев во время допроса в Следственном комитете дал признательные показания, что брал откаты за покровительство при заключении муниципальных контрактов.

Как сообщил собственный источник агентства «Урал-пресс-информ», Евгений Тефтелев признался в совершении коррупционных преступлений и выразил готовность сотрудничать со следствием

По данным следствия, подозреваемый в период исполнения должностных обязанностей получил взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Речь идет о махинациях при строительстве школы в микрорайоне Парковый.

Сегодня, 12 декабря, Центральный районный суд Челябинска изберет меру пресечения для бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, которого подозревают в получении взятки. Вместе с ним в уголовном деле также фигурирует еще один бывший чиновник администрации города - бывший начальник управления капитального строительства Евгений Пашков, которого в августе текущего года уволила с этого поста нынешняя градоначальница Наталья Котова.

Евгения Тефтелева сотрудники ФСБ задержали 11 декабря в Магнитогорске. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области в отношении него возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Получение взятки».

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Евгений Тефтелев
Челябинск
взятки
УФСБ по Челябинской области
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