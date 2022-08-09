Три человека пострадали в аварии на трассе «Миасс-Златоуст»

Три человека получили ранения в дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Миасс-Златоуст» (Челябинская область). В ликвидации последствий аварии приняли участие спасатели Миасского отряда областной поисково-спасательной службы (ПСС), сотрудники пожарной охраны и медики.

В понедельник утром, восьмого августа, на 13-м километре автодороги Миасс-Златоуст водитель легкового автомобиля ЛАДА-Ларгус, следовавший из Златоуста, не справился с управлением в повороте и допустил съезд с проезжей части.

«Как смог рассказать водитель, автомобиль перевернулся, скатился по крутому уклону обочины и вновь встал на колёса, врезавшись в растущие рядом с дорогой деревья. На момент аварии в салоне находились три человека - все получили травмы различной степени тяжести. Резаные раны головы от разбившегося лобового стекла у водителя, перелом лодыжки у пассажира на переднем сиденье и множественные травмы у пассажира на заднем сиденье», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

После того, как бригада скорой медицинской помощи ввела обезболивающие препараты пассажирам, получившим наиболее серьёзные травмы, спасатели при помощи спинального щита и мягких носилок эвакуировали их из салона и транспортировали до автомобиля СМП.