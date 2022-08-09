09.08.2022
Муниципалитеты Челябинской области начали получать представления прокуратуры из-за некачественной воды
09.08.2022
Прокуратура обжаловала приговор подельнику экс-главы Челябинска
09.08.2022
Три человека пострадали в аварии на трассе «Миасс-Златоуст»
09.08.2022
В Челябинске ищут предпринимательницу, испортившую отпуск сотням человек
09.08.2022
Определен подрядчик, который займется капитальным ремонтом трамвайных путей в Челябинске
09.08.2022
ММК приглашает юных художников к участию в конкурсе детского рисунка на тему безопасности
Три человека пострадали в аварии на трассе «Миасс-Златоуст»
05.08.2022
Вытащили из авто за секунду до возгорания: полицейский и его отец спасли на трассе водителя
02.08.2022
В Челябинске пассажирский автобус врезался в отель «Виктория»
01.08.2022
На трассе «Подъезд к Екатеринбургу» фура столкнулась с иномаркой
25.07.2022
На трассе М-5 водитель фуры уснул за рулем
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022