Украинского неонациста задержали в Ленинградской области

В Ленинградской области задержан украинский неонацист, сбежавший в Россию по гуманитарному коридору 22-го марта. Задержанный является жителем Мариуполя, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По информации издания, украинец приехал в Санкт-Петербург, откуда вместе со своей матерью планировал отправиться в Эстонию, однако ему не продали билеты. Не сумел покинуть пределы Российской Федерации украинец и на попутках. В Ленинградской области он был задержан силовиками.

Как пишет ФАН, на теле задержанного множество татуировок с нацистской символикой. Сам Евгений Поздняков (так зовут украинского «гостя») утверждает, что татуировки (в большинстве которых, по его заверению, отражены языческие традиции славян), он сделал до появления нацкорпусов, до появления «Азова», в отношении представителей которого в России возбуждены уголовные дела.

Поделиться

Задержанный подтвердил, что в числе его близких друзей есть нацисты. Предположительно, он занимался преступным пособничеством, размещая комментарии, дезинформирующие людей в сети, публикуя фейки.

При этом житель Мариуполя заявил, что прятался в подвалах, чтобы не попасть под обстрелы, то есть является жертвой. Также он утверждает, что доступа к Интернету у него не было и что он якобы вообще не в курсе деталей происходящего.

На вопрос, как, по его мнению, должна завершиться специальная операция на Украине, Поздняков ответил: «Победой РФ».

По информации ФАН, задержанный, вероятно, проходил подготовку в нацбатальонах. Такой вывод можно сделать по фотографиям в социальных сетях, на которых он снят вместе с нацистами.

У силовиков есть и другие доказательства, пишет ФАН. В настоящее время в отношении данного гражданина проводится тщательная и всесторонняя проверка.