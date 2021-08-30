Ущерб в 130 миллионов: южноуралец, совершавший разбойные нападения, 23 года скрывался от полиции

Главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области направило в суд уголовное дело в отношении уроженца Южного Урала, 23 года скрывавшегося от следствия.

«Из материалов дела следует, что обвиняемый в период с 1995 по 1997 годы, действуя в составе банды, совместно с еще пяти соучастниками совершали на территории Челябинской области и республики Башкостостан кражи, грабежи и разбойные нападения на граждан. Общий ущерб от их противоправной деятельности по состоянию на 1998 год составил около 130 миллионов рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Все фигуранты были задержаны и приговорены судами к различным срокам лишения свободы. Вместе с тем, обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск.

Все это время мужчина вел тихий образ жизни, специально не оформляя никаких документов на себя, не регистрируясь по месту проживания. Трудоустроен скрывавшейся также не был, зарабатывая на жизнь различными, в том числе случайными, подработками.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан в Зеленодольске (республика Татарстан) местными сотрудниками уголовного розыска, а в дальнейшем передан прибывшим оперативникам УУР ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время задержанный заключен под стражу.