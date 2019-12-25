В Агаповском районе перевернулся Матиз с тремя детьми
Происшествия
Сегодня, 13:25

В аварии в Агаповском районе (Челябинская область) пострадали четыре человека, трое из них – дети.

ДТП произошло 24 декабря на втором автодороги «Старая Магнитка-Магнитогорск-Кизильское» на территории Агаповского района.

«38-летняя женщина, управляя автомобилем Дэу Матиз, по предварительной информации, не справилась с управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, совершила съезд с дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получила телесные повреждения. Также в аварии пострадали три ребенка, в том числе двухлетний малыш.

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