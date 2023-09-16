В Аргаяшском районе в столкновении с трактором погиб водитель легковушки, ребенок-пассажир в больнице

В Аргаяшском районе (Челябинская область в столкновении с трактором МТЗ погиб на месте водитель легкового автомобиля марки «Датсун», мужчина 1951 года рождения. Его пассажир, ребенок 2011 года рождения, доставлен в больницу с травмами.

Смертельная авария произошла вечером пятницы, 15 сентября, на третьем километре автодороги Большая Куйсарина - Кулуево – Яраткулова.

Как сообщает УГИББД России по Челябинской области, в 20 часов водитель иномарки совершил столкновение с попутно двигавшимся трактором с самодельным незарегистрированным прицепом, без опознавательных световых сигналов. За рулем МТЗ находился мужчина 1959 года рождения.

В региональной Госавтоинспекции отмечают, что организация движения техники агропромышленного комплекса по автомобильным дорогам требует особого внимания. Стражи порядка призывают водителей специализированной техники во время проведения сельскохозяйственных работ неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в том числе при пересечении дорог общего пользования.