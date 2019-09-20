В центре Челябинска машина «Яндекс Такси» попала в очередную аварию

Напротив гостиницы «Малахит» столкнулись две легковушки. Одна из них - это машина «Яндекса Такси». Пострадавших нет.

Авария произошла сегодня, 20 сентября, на улице Труда. Столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Лексус». Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска, выясняются все обстоятельства произошедшего. Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.

Это далеко не первая авария с участием «Яндекс Такси». 14 августа в Челябинске на перекрестке Доватора и Шаумяна столкнулись две легковушки. Одна из них – машина «Яндекс.Такси» - перевернулась.

Восьмого августа В Челябинске под колесами «Яндекс.Такси» погиб сотрудника ППС, который шел разнимать пьяную драку. От полученных травм 22-летний полицейский скончался на месте.