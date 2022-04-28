28.04.2022
Южно-Уральский медуниверситет принял всероссийскую конференцию студентов и молодых ученых
28.04.2022
На ЮУЖД стартует профилактическая акция «Осторожность, внимательность и знания – залог безопасности на железной дороге»
28.04.2022
Видеосервис Wink: майские новинки для всей семьи
28.04.2022
ВТБ принимает заявки на ипотеку с господдержкой под 8,7%
27.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля
27.04.2022
Польша и Болгария останутся без российского газа, было бы справедливо, если бы не только из-за рублей
В ЧелГУ из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве эвакуировали студентов
22.04.2022
В Копейске из –за сообщений о минировании снова эвакуация
21.04.2022
В Копейске из-за сообщения о минировании эвакуировали школы
28.01.2022
В Челябинске снова «заминировали» школу
27.01.2022
Сообщения о минировании поступают в Челябинск из-за границы
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022