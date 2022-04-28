В ЧелГУ из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве эвакуировали студентов

Сегодня, 28 апреля, в ЧелГУ поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. На место подъехали экстренные службы для проверки. Студенты и персонал вышли на улицу.

Как сообщила исполняющая обязанности начальника управления по связям с общественностью вуза Нина Басова, работа учебного заведения приостановлена до 13:00.

Вчера вечером прошла массовая рассылка сообщений о минировании. В том числе сообщение пришло на электронную почту аэропорта Челябинска. На время проверки информации правоохранительными органами пассажиры и сотрудники были эвакуированы. В настоящее время проверка завершена, угроза не подтвердилась, аэропорт работает в штатном режиме.

Добавим, ранее в Копейске три дня подряд из –за сообщений о минировании проводилась эвакуация школ.