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В Челябинске будут судить местного жителя, выбросившего котенка с шестого этажа

Происшествия
Сегодня, 15:41
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Автор: 
Инна Шемаева

Дознанием полиции Советского района Челябинска завершено расследование уголовного дела о жестоком обращении с животным. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил котенка с балкона шестого этажа.

Очевидцами преступления стали местные жители. Они и сообщили в полицию. Свидетели рассказали, что пьяный мужчина выбросил котенка из окна многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Горная.

«Прибывший по указанному адресу участковый уполномоченный полиции ОП Советский установил и задержал подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее не судимый местный житель. Полицейскими установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил котенка из окна своей квартиры, расположенной на 6-ом этаже, в результате чего животное погибло», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Жестокое обращение с животными». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в Советский районный суд.

И это далеко не единичные случаи жестокого обращения с животными в Челябинской области за последние месяцы.

Прокуратура Трехгорного также отправила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Первого августа мужчина сбросил с балкона пятого этажа принадлежащую сожительнице кошку.

В конце августа в Магнитогорске возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным. После ссоры с супругой мужчина выкинул с балкона десятого этажа кота. От полученных травм он погиб на месте.

Ранее в Увельском районе возбуждено уголовное дело в отношении 69-летней местной жительницы по факту жестокого обращения с животными. Она убила двухмесячного котенка на глазах ребенка.

27 июня в Челябинске на прогулке выстрелами из ружья на глазах хозяйки мужчина убил собаку породы хаски. Она мешала ему охотиться. Инцидент произошел в районе Александровского парка. Возбуждено уголовное дело.

«Полиция предупреждает об уголовной ответственности за жестокое обращение с животными и напоминает, что жестокость - это не только умышленное причинение боли животному, в том числе повлекшее его смерть, но и лишение его воды и пищи, содержание в несоответствующих для нормального существования условиях, нанесение ранений, членовредительство и другие бесчеловечные, негуманные способы воздействия, в том числе организация жестоких боев, проведение научно-исследовательских работ, тренировка и дрессировка животных, сопряженные с их мучением», - говорит начальник отдела дознания управления УМВД России по городу Челябинску Ольга Майорова.

О фактах жестокого обращения с животными можно сообщить по телефону 02, а также в дежурные части управления МВД России по городу Челябинску или районных отделов полиции.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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