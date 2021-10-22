В Челябинске будут судить создателей финансовой пирамиды из Санкт-Петербурга, «кинувших» несколько сотен южноуральцев

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении двух руководителей кредитного кооператива из Санкт-Петербурга, похитивших у южноуральцев свыше 104 миллионов рублей.

По версии следствия, обвиняемые, являясь руководителями кредитно-потребительского кооператива «Кредитное Содружество», через открытые филиалы в Челябинске и Магнитогорске привлекали деньги южноуральцев по договорам о паевых взносах, создавая видимость коммерчески успешной инвестиционной деятельности и обещая выплатить высокие проценты.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, при этом обвиняемые, действуя по принципу «финансовой пирамиды», частично выплачивали людям деньги за счет вновь поступающих средств от других пайщиков.

В результате данных действий 375 южноуральцам причинен ущерб на общую сумму свыше 104 миллионов рублей.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Советский районный суд Челябинска.