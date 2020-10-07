ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске будут судить юную автоледи, которая насмерть сбила инспектора мотовзвода ГИБДД

Происшествия
Сегодня, 14:38
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней местной жительницы, которая сбила инспектора ГИБДД. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

 Авария со смертельным исходом произошла 12 августа в 23:15 на улице Линейная, 64 (Чурилово). 19-летняя автоледи не выбрала безопасную скорость движения и безопасную дистанцию, совершила столкновение с движущимся впереди патрульным мотоциклом под управлением инспектора ДПС. От полученных травм он скончался на месте.

Погибшему полицейскому было 40 лет.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью, в содеянном раскаялась.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Происшествия
Сегодня, 12:08
Южноуральские спасатели вытащили двух детей из искореженных авто
Общество
Сегодня, 11:12
Челябинцы боятся отпускать детей одних в школу из-за большой аварийности на перекрестке
Происшествия
Вчера, 11:42
Автоледи, которая сбила трех детей на скутере в Чебаркульском районе, отправили под домашний арест
Происшествия
05.10.20 10:30
В отношении пьяной автоледи, которая сбила детей в Чебаркульском районе, возбуждено уголовное дело
Вчера, 15:44
В Челябинске возбуждено почти 500 уголовных дел в отношении водителей, повторно садящихся за руль пьяными
Вчера, 13:09
Экс-глава Копейска вышел на свободу
Вчера, 12:17
В Челябинске пьяный дебошир распугал посетителей ресторана и устроил гонки по городу
Вчера, 11:42
Автоледи, которая сбила трех детей на скутере в Чебаркульском районе, отправили под домашний арест
Вчера, 11:03
К активистам «Весны» из Челябинска пришли силовики
Вчера, 09:05
Суд Магнитогорска приговорил гендиректора ООО «Техногарант» за дачу взятки должностному лицу
05.10.20 16:37
По факту исчезновения в Севастополе южноуральской студентки возбуждено уголовное дело
05.10.20 16:05
Челябинка рассказала, как перевела аферистам почти полмиллиона рублей
05.10.20 15:08
В Копейске за взятки будут судить экс-начальника колонии
05.10.20 13:24
В Челябинске пьяный мужчина устроил акт самосожжения
Общество
Сегодня, 11:12
Челябинцы боятся отпускать детей одних в школу из-за большой аварийности на перекрестке
Среда обитания
Сегодня, 11:20
Что происходит?
В Челябинске на улице Советской озеленители «вплели» деревья в провода
Новости
Сегодня, 14:52
Общество
За сутки умерло пять человек с ковидом из Челябинска, Магнитогорска и Агаповского района
Сегодня, 14:42
Общество
Открылась онлайн-выставка «Золотая осень»
Сегодня, 14:06
Общество
В Челябинске в честь трудового подвига героев Танкограда создали огненную картину
Сегодня, 14:04
Федерация
Претендентов в чиновники будут тестировать на дистанте
Сегодня, 14:02
Федерация
Песков раскрыл планы Путина на День рождения
Материалы рубрики
Сегодня, 12:08
Происшествия
Южноуральские спасатели вытащили двух детей из искореженных авто
Вчера, 16:04
Происшествия
По факту исчезновения в Севастополе студентки из Челябинской области задержан ее кавалер
Вчера, 15:55
Происшествия
В Аше посадили химика-самоучку, который производил наркотики
Вчера, 15:44
Происшествия
В Челябинске возбуждено почти 500 уголовных дел в отношении водителей, повторно садящихся за руль пьяными
Вчера, 12:17
Происшествия
В Челябинске пьяный дебошир распугал посетителей ресторана и устроил гонки по городу
Теги
ДТП
ГИБДД
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика