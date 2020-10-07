В Челябинске будут судить юную автоледи, которая насмерть сбила инспектора мотовзвода ГИБДД

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней местной жительницы, которая сбила инспектора ГИБДД. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Авария со смертельным исходом произошла 12 августа в 23:15 на улице Линейная, 64 (Чурилово). 19-летняя автоледи не выбрала безопасную скорость движения и безопасную дистанцию, совершила столкновение с движущимся впереди патрульным мотоциклом под управлением инспектора ДПС. От полученных травм он скончался на месте.

Погибшему полицейскому было 40 лет.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью, в содеянном раскаялась.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд.