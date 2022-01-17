В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения

В Челябинске водители техники, задействованной в уборке снега на дорогах, нарушают правила дорожного движения. Они игнорируют сигналы светофора, проезжают на «красный», создавая заторы и пробки.

Об этом рассказал агентству «Урал-пресс-информ» один из водителей Челябинска.

«Я подъезжал к перекрестку улиц Труда и Свободы. Снегоуборочная техника шла колонной. Горел запрещающий сигнал светофора. Водители даже не остановились и спокойно ехали», - рассказал собеседник агентства.

В ГИБДД по городу Челябинску отметили, что дорожная техника является точно таким же участником дорожного движения. Правила ПДД едины для всех.

«С подрядчиками будет проведена профилактическая работа. Водители снегоуборочной техники не имеют права нарушать правила дорожного движения. Техника едет с включенными маячками, но это не дает ей права нарушать ПДД», - сообщила начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Ирина Токарева.

Кстати, сегодня, 17 января, заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов провел совещание по качеству уборки снега с дорог Челябинска. В нем также приняли участие представители ГИБДД. Стражи порядка подняли вопрос о недопустимости нарушений водителями подрядчиков правил дорожного движения.

Напомним, ранее водители жаловались на то, что снегоуборочную технику дорожники выводят на дороги не ночью, как рапортуют чиновники, а в час пик. Зачастую она перегораживает проезжую часть. Автомобилистам приходится ее объезжать по встречной полосе, нарушая правила дорожного движения.