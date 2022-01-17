17.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 января
17.01.2022
В поездах и на вокзалах ЮУЖД продолжают противоэпидемические меры
17.01.2022
ММК повысил производительность ЭСПЦ
17.01.2022
В Челябинске водитель насмерть сбил пешехода
17.01.2022
Загранпаспорт за пять дней
17.01.2022
Южноуральцев приглашают на всемирный День снега
В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения
17.01.2022
В Курчатовском районе Челябинска уберут кучи снега с остановок
17.01.2022
Котова: Если у подрядчиков не хватает техники для вывоза снега, пусть берут ее в аренду
17.01.2022
Наталья Котова поручила подготовить регламент по применению реагентов на дорогах
14.01.2022
Километры опасных дорог для южноуральских школьников из-за нехватки автобусных рейсов
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
17.01.2022
В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
14.01.2022
Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода
13.01.2022
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
12.01.2022