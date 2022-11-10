В Челябинске эвакуируют школьников

В Челябинске в несколько школ поступило сообщение о заминировании.

Собственный источник сообщил, что в Челябинске из-за сообщения о заложенной бомбе эвакуировали учеников школ № 22 и 41.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов обследуют все здания образовательных учреждений. Стражи порядка обращаются к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие и не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов.

В региональном полицейском главке от комментариев пока воздерживаются.