10.11.2022
Челябинский театр кукол отмечает юбилей уральского писателя сказкой о Мухе
10.11.2022
Заложенных взрывных устройств в школах Челябинска не обнаружено
10.11.2022
В 2023 году в школах введут курс начальной военной подготовки
10.11.2022
«Ростелеком» начал инвентаризацию инфраструктуры связи в Челябинской области
10.11.2022
В Челябинске эвакуируют школьников
10.11.2022
Рыбное царство у подножия каменного Ильича обойдется Челябинску в десять миллионов
В Челябинске эвакуируют школьников
21.11.2019
В Златоусте первоклассник «заминировал» собственную школу
03.09.2019
Задержан снежинец, заминировавший детский сад после ссоры с дамой
01.11.2018
Сотрудников аппарата правительства и губернатора Челябинской области эвакуировали
12.04.2018
В Челябинске эвакуировали пассажиров поезда из-за сообщении о минировании
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022