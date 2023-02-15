В Челябинске «карманник» стащил телефон на глазах у полицейского

Челябинские полицейские задержали «щипача», который украл сотовый телефон у пассажирки маршрутного такси. Кража произошла на глазах стража порядка. На выходе из общественного транспорта вора уже ждал наряд полиции.

«Похищенный сотовый телефон изъят и возвращен владелице.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации задержанный водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.



Проверяется причастность челябинца к аналогичным эпизодам.



Напомним, в часы пик загруженный общественный транспорт может стать местом преступления, где «работают» так называемые карманники. Сложность в том, что данные преступления раскрываются, только если преступник пойман за руку. К тому же многие обнаруживают кражу лишь через некоторое время, когда, как говорится, вора «и след простыл».

Полицейские рекомендуют челябинцам держать в поле зрения свою ручную кладь с документами и ценными вещами, контролировать карманы одежды, в которых находятся материальные ценности, держать сумки и карманы закрытыми.

Нельзя держать сумку за спиной, оставлять кошелек или сотовый телефон в задних карманах брюк.

Кроме того, полицейские советуют обращать внимание на людей, которые пытаются максимально приблизится к вам, особенно на людей с объемными сумками или пакетами, которые «карманники» часто используют в качестве «ширмы», закрывая ими обзор для посторонних в момент кражи.

В случае хищения имущества пострадавшим необходимо незамедлительного обратиться в полицию по телефону службы «02», в дежурную часть УМВД России по городу Челябинску: (351) 266-14-14, 265-02-00 или дежурные части районных отделов полиции по месту совершения преступления.

Заявления стражи порядка принимают круглосуточно.