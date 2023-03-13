В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега

В Челябинске от тяжести снега начала проваливаться крыша у новой остановки общественного транспорта, расположенной возле торгового комплекса «Космос».

Фотография снега, рвущегося с крыши внутрь остановочного комплекса, опубликована утром понедельника, 13 марта, в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

«Остановка возле ТК «Космос». Я думаю, что кто-то должен обслуживать остановки, иначе классная задумка придет в негодность!» - отмечает автор поста.

Однако на самом деле проблема куда серьезнее: снег с минуты на минуту может обрушиться на головы ждущих транспорт пассажиров, а это чревато тяжелыми последствиями (вспомним трагедию в Фершампенуазе, где в результате схода наледи с крыши ФОКа погиб 12-летний мальчик, и случившееся в Магнитогорске, где по аналогичной причине травмы получил полуторагодовалый малыш).