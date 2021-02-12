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В Челябинске легковушка врезалась в пассажирский автобус

В пятницу, 12 февраля, в Курчатовском районе Челябинска произошла очередное столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП, сообщили в отделе пропаганды городской Госавтоинспекции.

«Авария произошла в 11.30 на улице Городская, 1/ 4, - сказали в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска. – Произошло столкновение автобуса «Лиаз» и автомобиля Renault. Подробностей пока нет».

В соцсети Instagram опубликовали снимки последствия столкновения. На фото видно, что автобус после столкновения немного выехал за пределы дороги. У иномарки оказалась разбита передняя часть авто.

Информацию о том, были ли в автобусе пассажиры и есть ли пострадавшие, в отделе пропаганды ГИБДД обещали уточнить позднее.

Напомним, вчера, 11 февраля, в Челябинске произошло столкновение автобуса «Лиаз» и машины Lada Granta. Водитель легковушки погиб на месте.

Instagram, crashautochel