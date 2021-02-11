В Челябинске легковушку вынесло на автобус с пассажирами. Водитель погиб

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В Челябинске легковушку вынесло на автобус с пассажирами. Водитель погиб

Сегодня, 11 февраля, в Челябинске произошло столкновение автобуса «Лиаз» и машины Lada Granta. Водитель легковушки погиб на месте, сообщили в УГИБДД региона.

Авария произошла в 14.20 на улице Электродный завод, 2/1. По предварительным данным, 55-летний водитель Lada не справился с управлением, после чего его машину вынесло на полосу встречного движения. Там неуправляемая легковушка влетела в автобус под управлением 59-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta скончался на месте происшествия, - рассказали в УГИБДД по Челябинской области. - На данный момент установлено, что никто из пассажиров автобуса не пострадал».

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вчера под Челябинском произошло еще одно смертельная авария с участием автобуса. Во время разворота в него влетел автомобиль Kia Rio. В легковушке погиб пассажир. Подробнее читайте здесь.