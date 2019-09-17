В Челябинске малолетки в масках учинили серию погромов в крупных супермаркетах
Происшествия
Сегодня, 15:23
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске трое подростков, разбивая входные группы, проникали в магазины крупных торговых сетей, в которых громили прилавки и похищали сигареты и спиртные напитки. Понимая, что они попадают в поле зрения камер видеонаблюдения, несовершеннолетние прятали свои лица под масками.

В отдел полиции Ленинского отдела Челябинска поступило сообщение, что неизвестные подростки, разбив стекло входной группы, пробрались в магазин и вынесли оттуда алкогольную и табачную продукцию на сумму около 17 000 рублей. В ходе розыска налетчиков, сотрудники ДПС остановили одну из машин для проверки документов, в которой находились два подростка – 15 и 17 лет. В салоне авто была обнаружена похищенная продукция. Факт их причастность к совершению кражи подтверждают также записи камер наружного наблюдения, установленные в магазине.

«В дальнейшем сотрудниками полиции установлена причастность задержанных к совершению еще четырех аналогичных преступлений на территории Ленинского района. Кроме того, полицейскими задержан 17-летний местный житель, с которым один из подозреваемых совершил на территории Тракторозаводского района еще две аналогичные кражи. Все преступления совершались в ночное время», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подросткам грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские проверяют несовершеннолетних на причастность к аналогичным преступлениям.

Челябинские полицейские проводят профилактическую работу со школьниками. Сегодня они побывали в школе №18. Вместе с ними был также начальник отдела безопасности крупной торговой сети города. Школьникам напомнили, что в целях предупреждения краж в магазинах установлены системы видеонаблюдения, электронные системы защиты и осуществляется визуальное слежение. За детьми, находящимися в магазине без сопровождения взрослых, службой безопасности осуществляется усиленный контроль.

«Со школьниками мы обсудили вопросы профилактики краж среди несовершеннолетних, в том числе из помещений крупных торговых сетей. Детям была разъяснена ответственность, как административную, так и уголовную, и последствия, которыми чревато нарушение законодательства Российской Федерации в плане жизненных перспектив, дальнейшего получения образования и трудоустройства», - отметила инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции «Тракторозаводский» Управления МВД России по городу Челябинску Елена Граф.

Также полицейские напомнили о необходимости обращаться в органы внутренних дел в том случае, если они стали свидетелями или невольными участниками какого-либо преступления.

Автор: 
Инна Шемаева
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