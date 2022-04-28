В Челябинске массово «минируют» школы, вузы и вокзалы

Челябинскую область сегодня, 28 апреля, накрыла массовая волна ложных сообщений о минировании объектов с массовым пребыванием людей.

Как сообщил собственный источник в силовых структурах региона, рассылка о якобы заминировании поступает посредством электронной почты на адреса школ, вокзалов и вузов Челябинска.

Напомним, сегодня, 28 апреля, в ЧелГУ поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. На место подъехали экстренные службы для проверки. Студенты и персонал вышли на улицу.

Вчера вечером также прошла массовая рассылка сообщений о минировании. Сообщение пришло на электронную почту аэропорта Челябинска. На время проверки информации правоохранительными органами пассажиры и сотрудники были эвакуированы. Всего около 62 человек.