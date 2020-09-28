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В Челябинске на сбыте «синтетики» задержаны подростки

Происшествия
Сегодня, 16:30
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Автор: 
Инна Шемаева

Челябинские полицейские по подозрению в незаконном обороте наркотиков двух 18-летних подростков. У них при осмотре был тяжелый синтетический наркотик PVP. Они планировали распространять его на территории города, тем самым заработать «легкие» деньги.

Сотрудники челябинского гарнизона полиции за прошедшие выходные на территории Металлургического, Ленинского, Советского, Тракторозаводского, Калининского и Центрального районов города задержали 18 человек с наркотиками, в их числе двух 18-летних молодых человек, которые сообщили, что собирались торговать «синтетикой».

«Подозреваемые в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Каким образом молодые люди собирались распространять наркотики, пока неизвестно. Не исключено, что традиционным образом – через «закладки».

Родители челябинских подростков давно бьют тревогу. Их детям в социальных сетях анонимы предлагают им стать «закладчиками». Наркотики называют просто «товаром» и обещают, что сотрудники полиции никого не поймают. Заманивают распространители «дури» подростков большими заработками.

Жажда «легких» денег. В Челябинской области школьники и подростки все чаще становятся «закладчиками». Статистика неутешительна. Только в 2019 году было возбуждено порядка 300 уголовных дел, связанных с незаконным распространением наркотиков, где в качестве обвиняемых выступали подростки.

В апреле в Челябинске были задержаны студенты-наркосбытчики из Копейска, которые приехали в областной центр, чтобы делать тайники-закладки.

 В мае 2019 года студент челябинского юридического института решил заработать на сбыте наркотиков, но помещали полицейские. Он был задержан возле одного из домов по улице Горького в Тракторозаводском районе Челябинска..

Ранее студентка факультета экономики и управления Южно-Уральского университета уже поменяла студенческую скамью на тюремные нары. Она «заработала» 12 лет колонии общего режима.

Временно исполняющий обязанности начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по городу Челябинску Максим Юхименко напоминает челябинцам о том, что сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств можно по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, 02.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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