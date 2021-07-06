В Челябинске пожарные спасли ребенка, пытавшегося открыть окно на пятом этаже

Сегодня, шестого июля, в Челябинске пожарные эвакуировали с пятого этажа девочку, которая встала на подоконник и пыталась открыть окно. Ребенка заметили прохожие, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Встревоженные очевидцы сообщили сотрудникам МЧС, что увидели в окне пятого этажа высотки на Краснопольском проспекте маленькую девочку. Малышка плакала и пыталась открыть окно, поставленное на режим проветривания.

“Прибыв к месту вызова, сотрудники 11 пожарно-спасательной части Челябинского гарнизона в считанные минуты развернули подъемную технику (автолестницу МАГИРУС), поднялись к пятому этажу, и, открыв вторую половину окна, спустили ребенка на землю”, - рассказали в ГУ МЧС региона.

С девочкой во время спасательной операции разговаривали помощник начальника караула Николай Привалов и командир отделения Александр Рычков. Сотрудникам МЧС удалось успокоить ребенка и найти с ним контакт.

“Вскоре подоспела мама девочки, история закончилась счастливым финалом. В произошедшем предстоит разобраться органам полиции”, - добавили в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, пятого июля сотрудники МЧС спасли еще двух маленьких девочек, которые из-за пожара выбежали на балкон и стали звать на помощь. Они скинули огнеборцам ключи от квартиры. Благодаря этому пожарные прошли в квартиру и эвакуировали детей.