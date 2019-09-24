В Челябинске при сбыте «Белого китайца» задержана цыганка
Происшествия
Сегодня, 15:28
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинска с поличным задержали цыганку, которая пыталась продать один опасных наркотиков – «Белого китайца». При обыске у нее на квартире стражи порядка изъяли партию карфентонила, подготовленного к продаже.

В рамках проведения второго этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2019» полицейскими с поличным при сбыте карфентонила массой 0,29 граммов задержана ранее не судимая цыганка.

«В ходе следственных мероприятий, проведенных по месту проживания подозреваемой, следователем Отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску в присутствии понятых изъяты электронные весы и синтетическое наркотическое вещество карфентонил массой около 40 граммов, которое задержанная хранила с целью дальнейшего сбыта», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Этот наркотик в народе называют «Белый китаец». Смертность из-за этого препарата гораздо выше, чем от других психотропных средств. Он мощнее других наркотических средств (в 600 раз сильнее морфина, и в 350 раз превышает свойства героина). Это касается и скорости развития зависимости – ни один другой наркотик кроме Белого китайца не способен вызывать физическое привыкание после одной дозы. По статистике, 89% наркоманов, начавших употреблять China white, умирают меньше чем за 5 месяцев.

В отношении задержанной женщины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». Ей грозит до 20 лет лишения свободы. По ходатайству следователя в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Полицейские напоминают о том, что граждане могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, по телефонам в дежурную часть управления МВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 266-14-14 или 02. Можно также обратиться непосредственно в ближайший районный отдел полиции», - отметил заместитель начальника УМВД России по городу Челябинску Дмитрий Золотухин.

Заявления от челябинцев принимаются круглосуточно.

Автор: 
Инна Шемаева
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