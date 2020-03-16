В Челябинске пройдет пикет в поддержку депутата, арестованную за мошенничество

В Челябинске состоится пикет в поддержку депутата Калининского района Алеси Субботиной, которую арестовали по подозрению в мошенничестве. Общественники считают, что причины заключения ее под стражу не обоснованы и требуют объяснений от правоохранительных органов.

Сегодня, 16 марта, в Челябинске пройдет согласованный с властями пикет в поддержку депутата Калининского района Челябинска Алеси Субботиной, которую задержали по подозрению в мошенничестве с жильем. На нем будет организован сбор подписей с требованием выпустить ее из СИЗО.

«По непонятному обвинению - мы не знаем обоснованно оно или не обоснованно - депутата Калининского района Алесю Субботину заключили под стражу. Это, с моей точки зрения, ненормально. Правоохранители и суд просто обязаны объяснить нам, какие такие причины были на то, чтобы закрыть человека в СИЗО. Зачем, почему это произошло? Верховный суд РФ говорит, что заключение под стражу должно применяться в исключительных случаях. Что исключительного в ситуации с Алесей? Моя позиция - выпустите человека под подписку о невыезде или домашний арест. Друзья, пожалуйста, обратите внимание на эту ситуацию», - сообщил лидер движения «СтопГок» Василий Московец.

Напомним, Алеся Субботина была задержана 10 марта. Народная избранница обвиняется в том, что в период 2011-2015 годов Субботина, являясь риелтором, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, незаконно приобрела права собственности на два объекта недвижимости (квартира и доля в квартире), причинив потерпевшим ущерб в сумме более 2,5 миллионов рублей. 11 марта, Калининский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу депутата Калининского районного совета. Субботина пробудет под стражей до 10 мая. Если вина депутата будет доказана, то она может сесть на срок до 10 лет.