В Челябинске собака напала на мальчика

Следственный комитет Челябинской области начал проверку по факту получения травм девятилетним мальчиком из Челябинска после нападения собаки.

В Курчатовском районе областного центра бродячая собака напала на 9-летнего мальчика, который шел с бабушкой в магазин. ребенок с травмой обратился в травмпункт.

«С учетом обстоятельств произошедшего, материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки», - сообщили в СКР.

Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.