В Челябинске спасатели сняли со льдины на Миассе четверых школьников

В Челябинске сегодня, 23 марта, спасатели сняли со льдины на реке Миасс четверых школьников.

О подростках, бесконтрольно гулявших по тонкому льду, в ЕДДС-112 сообщили очевидцы. Спасатели муниципальной поисково-спасательной службы на водных объектах оперативно отреагировали на сигнал и, облачившись в гидрокостюмы, эвакуировали ребят на берег.

Как сообщает управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, когда беспечные дети обрели почву под ногами, спасатели провели с ними профилактическую беседу, рассказав, насколько опасно находиться на тонком льду.

«Призываем жителей города не выходить на лед и не пускать на него детей! В случае необходимости сразу обращайтесь за помощью по номеру 112», - отметили в управлении.