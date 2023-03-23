23.03.2023
Народный фронт в Челябинской области подверг жесткой критике состояние федеральных трасс
23.03.2023
Работает СОБР: челябинцам показали, как силовики нагрянули в бордель
23.03.2023
Челябинские полицейские установили личность «манхэттенского стрелка»
23.03.2023
Движение на улице Орловской в Челябинске станет односторонним
23.03.2023
Челябинские волки покорили публику техникой зверской игры
23.03.2023
В Челябинске спасатели сняли со льдины на Миассе четверых школьников
В Челябинске спасатели сняли со льдины на Миассе четверых школьников
13.11.2022
Провалившегося под лед рыбака вытащили на берег спасатели
16.04.2021
На Смолино рыбаки провалились под лед
16.11.2018
Осторожно, тонкий лед!
02.11.2016
Пятилетний мальчик провалился под лед в парке Гагарина
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023