В Челябинске в колонию отправили вора-карманника, похищавшего телефоны на остановках
В Челябинске Ленинский районный суд вынес приговор 40-летнему мужчине, который вытаскивал из карманов пассажиров дорогие гаджеты. Горожанин орудовал на остановках общественного транспорта.
Осужденный уже был судим за хищения. Установлено, с декабря 2019 по январь 2020 года он орудовал на остановках в Ленинском районе.
«При посадке в маршрутные такси из карманов одежды потерпевших похищал мобильные телефоны дорогих моделей. Всего похитил имущество у шести граждан на общую сумму свыше 80 тысяч рублей», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Более того, в марте 2020 года вор-карманник купил и хранил у себя для личного употребление героин массой 3,6 грамма.
Челябинца признали виновным в краже (п. «в, г» ч.2 ст.158 УК РФ) и в незаконном приобретении и хранении наркотических средств (ч.2 ст.228 УК РФ).
Свою вину мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд приговорил горожанина к пяти годам колонии строгого режима.
Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших, взыскав с осужденного 50 тысяч рублей.