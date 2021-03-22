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В Челябинске в колонию отправили вора-карманника, похищавшего телефоны на остановках

В Челябинске Ленинский районный суд вынес приговор 40-летнему мужчине, который вытаскивал из карманов пассажиров дорогие гаджеты. Горожанин орудовал на остановках общественного транспорта.

Осужденный уже был судим за хищения. Установлено, с декабря 2019 по январь 2020 года он орудовал на остановках в Ленинском районе.

«При посадке в маршрутные такси из карманов одежды потерпевших похищал мобильные телефоны дорогих моделей. Всего похитил имущество у шести граждан на общую сумму свыше 80 тысяч рублей», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Более того, в марте 2020 года вор-карманник купил и хранил у себя для личного употребление героин массой 3,6 грамма.

Челябинца признали виновным в краже (п. «в, г» ч.2 ст.158 УК РФ) и в незаконном приобретении и хранении наркотических средств (ч.2 ст.228 УК РФ).

Свою вину мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд приговорил горожанина к пяти годам колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших, взыскав с осужденного 50 тысяч рублей.