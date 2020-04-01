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В Челябинске в офисе дорожного подрядчика, получавшего крупные контракты, прошли обыски

Происшествия
Сегодня, 18:31
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, первого апреля, в офис компании ООО «Уралдорстрой» (предыдущее название - ООО «ТПК ЯКК») пришли силовики.  Это организация - один из дорожных подрядчиков, который был намерен работать в регионе по крупным контрактам.

Силовики действовали в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" в отношении руководства компании ООО "ТПК ЯКК".

Эту информацию агентству "Урал-пресс-информ" подтвердили в Следственном управлении следственного комитета по Челябинской области.  Силовики пришли в офис компании и в квартиры руководителей, в частности и генерального директора организации Нвера Колозяна.

Напомним, 12 марта 2020 года Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту совершения руководством коммерческой организации преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".

По данным следствия, в период 2017-2019 годов руководством предприятия в налоговые органы была представлена заведомо ложная информация, позволившая получить предприятию необоснованный налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость в сумме более 22 миллионов рублей.

По данных собственных источников агентства, силовиков также интересовали документы, которые могут быть связаны с возможными махинациями с бюджетными средствами, выделенными на ремонт дорог в Челябинске и Магнитогорске.

Добавим, что в 2019 году компания ООО "ТПК ЯКК" оказалась в поле зрения активистов Общероссийского народного фронта.  Тогда она была признана победителем дорожного аукциона.  Но результатом реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Челябинске стал колоссальный ущерб для городской казны – более 56 миллионов рублей. Такую сумму озвучили в главном контрольном управлении (ГКУ) региона после проверки, проведенной по обращению активистов ОНФ в Челябинской области.

"Проблемы с реализацией нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» возникли еще на этапе формирования конкурсной документации в 2019 году. Тогда из-за безответственного участника, компании «ЯКК», предоставившей недействительную банковскую гарантию, приоритетный проект едва не забуксовал. В результате содержанием улично-дорожной сети Челябинска в 2019 году занялся ООО «Нижавтодорстрой», который также не отличился добросовестностью, продемонстрировав вопиющую халатность и формальный подход к качеству работ», – рассказал эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов.

Компания ООО "ТПК ЯКК" месяц назад переименовалась в ООО «Уралдорстрой". При этом руководство осталось прежним.

Расследование уголовного дела продолжается. Не исключено, что в ближайшее время будут задержаны подозреваемые.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Следственное управление СК РФ по Челябинской област
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