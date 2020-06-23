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В Челябинске водитель трамвая сбила косильщика травы

Фото: 
Челябинский транспорт
Происшествия
Сегодня, 13:06

В Челябинске пострадал рабочий, который косил траву на трамвайных путях. Его сбила водитель общественного транспорта.

ДТП произошло днем 22 июня.

«Водитель трамвая 71-605 - женщина 1971 года рождения, совершила наезд на пешехода, находящегося на трамвайных путях. Он производил работы по покосу травы», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате происшествия мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД в настоящее время выясняют обстоятельства произошедшего.

 

 

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