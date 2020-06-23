В Челябинске водитель трамвая сбила косильщика травы
В Челябинске пострадал рабочий, который косил траву на трамвайных путях. Его сбила водитель общественного транспорта.
ДТП произошло днем 22 июня.
«Водитель трамвая 71-605 - женщина 1971 года рождения, совершила наезд на пешехода, находящегося на трамвайных путях. Он производил работы по покосу травы», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.
В результате происшествия мужчина получил травмы и был госпитализирован.
Сотрудники ГИБДД в настоящее время выясняют обстоятельства произошедшего.
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