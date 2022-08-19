В Челябинске впервые полицейские демонтировали нелегальный пункт приема металлолома

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД области во взаимодействии с администрацией гЧелябинска на системной основе осуществляются мероприятия по проверке пунктов приема металла. Впервые «металлических» нелегалов не только «накрыли», но и демонтировали.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области и отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску проведены мероприятия, по результатам которых в Курчатовском районе Челябинска пресечена деятельность незаконных пунктов приема металлического лома и отходов черных.

«В результате проведенных мероприятий представителями администрации Челябинска с участием сотрудников ГУ МВД России по Челябинской области впервые были демонтированы стационарные конструкции, весовое оборудование, ограждение объектов металлоприема», - рассказали в региональном полицейском главке.

Напомним, проверки пунктов приема металла проводятся по поручению начальника регионального полицейского главка Михаила Скокова. Он отметил, что в Челябинской области регистрируется большое количество случаев сбыта краденых металлических предметов и изделий в незаконно работающие пункты приема металла. Недобросовестные предприниматели организуют нелегальные точки, руководствуясь принципом «спрос рождает предложение». При этом законность происхождения сдаваемого металла их совершенно не интересует.

За нелегальный оборот черного и цветного лома предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Санкции для физических лиц составляют от полутора до восьми тысяч рублей, для должностных лиц от трех до десяти тысяч рублей, для юридических лиц от 30 тысяч до 200 тысяч рублей.