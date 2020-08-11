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В Челябинске за арестованную престижную квартиру приставы взыскали более полумиллиона рублей

Происшествия
Сегодня, 10:48
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Примерно 560 тысяч рублей налоговых платежей взыскали судебные приставы Советского районного отделения судебных приставов города Челябинска, арестовав трехкомнатную квартиру должницы в самом центре Челябинска. Взыскании полумиллионной налоговой задолженности поступило на принудительное исполнение еще осенью 2019 года.

В рамках исполнительного производства было установлено, что должница 1949 года рождения владеет трехкомнатной квартирой и жилым домом с земельным участком в Челябинске, квартирой в Москве, премиальными автомобилями Porsche Cayenne, Mercedes-Benz AMG, Mercedes-Benz S 450. Все автомобили последнего года выпуска.

На уведомления судебного пристава реакции не было, поэтому после запрета регистрационных действий с имуществом последовали арест и подготовка к реализации квартиры в Челябинске. И только после этого началось движение со стороны должницы и ее родственников. На депозитный счет поступила не только сумма по данному судебному приказу, но еще и 14 тысяч рублей. В том числе были выплачены налоговые недоимки, по взысканию которых исполнительное производство было возбуждено в июле 2020 года.

На данный момент обременительные санкции с имущества сняты, арест квартиры отменен, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Отдельным исполнительным производством за принудительное взыскание был назначен сбор – 38 тысяч рублей.

 

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