В Челябинске задержан «героиновый» наркосбытчик

Сотрудники полиции Челябинска задержали на улицах областного центра пятерых наркоманов и одного сбытчика героина. Стражи порядка просят горожан, которые знают о фактах распространения наркотиков и о любителях «дури» сообщать в дежурную часть или районные отделы внутренних дел.

За прошедшие выходные в ходе патрулирования улиц города и проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники челябинского гарнизона полиции на территории Центрального, Металлургического, Ленинского и Калининского районов города задержали шесть мужчин с наркотиками. Один из них ранее судимый за совершение аналогичного преступления.

«В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у задержанных синтетические наркотические вещества общей массой более 10 граммов. Полицейскими установлено, что один из задержанных хранил при себе синтетическое наркотическое вещество «героин» с целью дальнейшего сбыта. Он водворен в изолятор временного содержания», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

«Напоминает гражданам о том, что они могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, по телефону в дежурную часть Управления МВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 266-14-14 или 02. Также можно обратиться непосредственно в ближайший районный отдел полиции», - отметил Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Челябинску майор полиции Федор Носков.

Между тем, с 16 сентября территории города Челябинска проходит межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2019». Она направлена на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.