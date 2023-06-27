В Челябинске задержан подозреваемый в осквернении могил на Градском кладбище

Полицейские Челябинска установили и задержали подозреваемого в повреждении надгробий на кладбище «Градское».

«Благодаря комплексной и слаженной работе, профессиональным и грамотным действиям оперативников городского управления МВД России и областного главка подозреваемый, 2002 года рождения, задержан и доставлен в отдел полиции. Вину подозреваемый признает, в содеянном раскаивается», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, 22 июня о вандализме на «Градском» стражам порядка сообщил смотритель кладбища. На землю оказался повален 31 надгробный памятник. Кроме того, у восьми памятников имелись повреждения.

В отделе полиции «Курчатовский» было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 244 УК РФ «Уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений».

Раскрытие циничного преступления находилось на особом контроле руководства регионального полицейского главка, к работе подключили наиболее опытных сотрудников оперативных служб, была создана специализированная следственно-оперативная группа.

Полицейские проделали большой объем работы, мероприятия по установлению всех обстоятельств и задержанию подозреваемого велись непрерывно.