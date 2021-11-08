В Челябинской области пожарные борются с возгораниями камыша

В Челябинской области сегодня, восьмого ноября, пожарные борются с возгораниями камыша.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, на данный момент камыш горит в болоте на территории Еткульского района. На месте работает несколько автоцистерн.

Также камыш горит на озере Курлады (водоем находится рядом с Копейском, в Красноармейском районе). Для того, чтобы в результате ландшафтного пожара огонь не распространился на населенный пункт, сотрудники МЧС организовали дежурство и патрулирование береговой линии.

«Территория опахана, угрозы населенному пункту в данный момент нет», - заверили в ГУ МЧС России по Челябинской области.