В Челябинской области работника колонии будут судить за помощь осужденному при побеге

В Челябинской области Каслинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении младшего инспектора колонии. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, с восьмого мая по 26 июня младший инспектор колонии передал осужденному мобильный телефон и сорок тысяч рублей.

«В ночь на 27 июня 2021 года он умышленно не осуществил контроль за осужденным, позволил ему покинуть участок колонии-поселения и совершить побег», - рассказали в региональной прокуратуре.

В отношении сотрудника колонии расследовалось уголовное дело по части первой статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело рассмотрит Каслинский городской суд.