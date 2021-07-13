В Челябинской области справились с крупными природными пожарами

В Челябинской области удалось ликвидировать крупные природные пожары, бушевавшие в течение почти пяти суток в Карталинском и Нагайбакском районах. Пока режим ЧС в регионе сохраняется.

С восьмого июля все силы и средства были брошены на борьбу с огненной стихией и защиту населенных пунктов на юге региона.

«Сложная обстановка на данной территории сложилась из-за погодных условий: шквалистый ветер поспособствовал образованию огневого шторма, резкая смена его направлений создавала угрозу сразу нескольким населенным пунктам», - пояснили в ГУ МЧС.

Как рассказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров, в эти дни скорость ветра достигала местами 30 метров в секунду. Огонь распространялся со скоростью примерно 90 километров в час (по данным ГУ МЧС – 150 метро в минуту). Условия тушения были очень сложными. «Видимость была практически нулевой. Послабления не было ни на минуту. Ни днём, ни ночью. Сон – несколько часов в сутки, у кого-то и этой роскоши не было. Без преувеличения могу назвать героями всех, кто принимал участие в тушении. Это была самая настоящая борьба со стихией», - подчеркнул Сергей Лавров.

Сильные осадки в виде дождя, пришедшие на территорию области в воскресенье, 11 июля, способствовали прекращению верхового пожара. Была проведена авиаразведка. Все выявленные отдельные очаги сотрудники МЧС ликвидировали. В настоящий момент на территории этих районов нет очагов открытого горения.

Лавров выразил благодарность лесникам, сотрудникам МЧС, администрации района, волонтерам, Михеевскому ГОКУ, Карталинским дорожникам и всех, кто участвовал в тушении пожара и помогал нам в тылу.