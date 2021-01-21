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В Челябинской области в жутком ДТП с панелевозом погибла заведующая детсадом

В Челябинской области в машине Opel Meriva, которую протаранил панелевоз, погибла руководитель детского сада села Травники Ирина Кошелева. Об этом сообщили в группе в соцсети администрации Чебаркульского муниципального района.

«20 января 2021 года в ДТП трагически погибла руководитель детского сада №7 «Березка» села Травники Кошелева Ирина Николаевна. На протяжении многих лет Ирина Николаевна занимала должность заведующего детского сада. Она отличалась исключительным трудолюбием, была настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком. Ирина Николаевна была многодетной заботливой мамой и любящей бабушкой. Администрация, собрание депутатов, управление образования Чебаркульского района и коллектив детского сада «Березка» выражают искренние соболезнования родным и близким. Мы скорбим о невосполнимой утрате», - говорится в группе «Чебаркульский муниципальный район» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла на 1806 километре автодороги Москва-Челябинск в Чебаркульском районе. За рулем легковушки находилась 57-летняя Ирина Кошелева. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением, после чего машину закрутило на трассе.

Легковушка остановилась поперек дороги. Спустя несколько секунд ее протаранил попутно двигавшийся грузовой автомобиль Scania под управлением 49-летнего мужчины. От удара иномарка съехала в кювет. Заведующая детсадом скончалась на месте аварии. Ее пассажира с травмами увезли в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.