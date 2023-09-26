В Челябинской области водитель погиб после столкновения машины с лосем

В Челябинской области автомобиль Lada Granta, ехавший на высокой скорости, столкнулся с выбежавшим на трассу лосем. Водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности, погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Авария произошла 25 сентября в три часа 55 минут по местному времени на трассе в Катав-Ивановском районе.

«23-летний автомобиля Lada Granta, который не был пристегнут ремнем безопасности, ехал из Чебаркуля в Татарстан и на высокой скорости совершил столкновение с выбежавшим на дорогу лосем», - рассказали в отделе ГИБДД Катав-Ивановска.

В результате автомобиль врезался в дорожное ограждение и съехал в кювет, водитель выпал из салона.

Лося от удара автомобиля отбросило вперед на 60 метров, а автомобиль обнаружен в 135 метрах от места столкновения и в 19 метрах от края дорожного ограждения.

Водитель погиб на месте происшествия. «Водитель имел шансы остаться в живых, если бы был пристегнут ремнем безопасности», - отметили в ГИБДД.