26.09.2023
Челябинский центр искусств объявил творческий флешмоб ко Дню учителя
26.09.2023
В Челябинской области водитель погиб после столкновения машины с лосем
26.09.2023
Мошенник выдавал себя за девушку и выманивал деньги
26.09.2023
Хвойные красавицы воздушной гавани Магнитки обрели новую жизнь с ММК
25.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 сентября (18+)
25.09.2023
Движение по улице Мира в Челябинске закрыли до середины октября
В Челябинской области водитель погиб после столкновения машины с лосем
10.08.2023
Смертельное ДТП с большегрузами на М-5 произошло из-за технической неисправности «Рено Премиум»
09.08.2023
Два человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области
22.07.2023
Два водителя погибли в авариях в Ашинском и Агаповском районах ночью и рано утром
17.07.2023
Суд Катав-Ивановска отправил виновника ДТП с двумя погибшими в колонию-поселение
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
25.09.2023
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
25.09.2023
Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту
25.09.2023
На «Уфалейском благовесте» гостей ожидало духовное пиршество
24.09.2023