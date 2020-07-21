В Челябинской области за сутки еще двое детей выпали из окон

В Челябинской области за сутки еще за двумя детьми не углядели родители и они выпали из окон. Ребята госпитализированы в больницы с травмами различной степени тяжести.

ЧП произошли в понедельник, 20 июля.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве здравоохранения области, двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Чебаркульском районе. Состояние малыша оценивается как тяжелое. Санавиацией он доставлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

В одном из поселков Агаповского района из окна первого этажа выпал восьмилетний ребенок. На данный момент он находится в реанимации в «Центре охраны материнства и детства» Магнитогорска. Врачи центра и внештатные специалисты минздрава региона контролируют состояние ребенка.

Напомним, в Челябинской области в период аномальной жары резко выросло число случаев выпадения детей из окон и число трагедий на водоемах. Всего с начала лета в области уже 13 детей выпали из окна.